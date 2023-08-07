تعليمات الموازنة تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الوقائع

وقالت نصيف في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم نشر تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2023 تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ( 2023-2024-2025 ) رقم (13 ) لسنة 2023 في جريدة الوقائع".وأكدت أن "التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2023, تعد نافذة بأثر رجعي من تاريخ 1/ 1/ 2023".اوضحت ان "وزارة العدل بذلت جهوداً استثنائية لعملية نشرها في جريدة الوقائع، وذلك من خلال إجراءات تدقيق المواد وفقاً للقانون".