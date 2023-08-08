معالم تحالفات الانتخابات المحلية تتضح ببطء.. الصفوة أولها وموقف "غامض" للصدر

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
12:00 AM
الى
12:59 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
صلاح الدين تعلن وفاة امرأة مشتبه بإصابتها بالحمى النزفية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-463995-638270790435796414.jpg
معالم تحالفات الانتخابات المحلية تتضح ببطء.. الصفوة أولها وموقف "غامض" للصدر
سياسة
2023-08-08 | 04:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/42/كرار-جاسم
المصدر:
السومرية نيوز
1,428 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
ما إن أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، انتهاء مهلة تسجيل الائتلافات والقوائم والتحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقررة نهاية العام الجاري 2023 (من المحتمل تمديدها)، حتى بدأت معالم التحالفات الجديدة تتضح ولو بشكل بطيء، فيما تخوض القوى السياسية الراغبة بالمشاركة حراكاً لتشكيل التحالفات الانتخابية الجديدة.
وبدأت القوى السياسية العراقية بمختلف مكوناتها وتسمياتها الاستعداد والتحشيد الجماهيري لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة والتي ستكون بوابة رئيسية للانتخابات النيابية التي تنتظرها الأوساط السياسية والشعبية.
وقررت مفوضية الانتخابات، يوم الأحد الماضي 6 أب/ أغسطس 2023، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات. وقالت إنها "قررت تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية، لغاية يوم الاثنين (يوم أمس 7 أب/أغسطس 2023)".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد فتحت باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023، في الأول من يوليو/ تموز الماضي.
وأعلنت قوى الإطار التنسيقي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي وقوى أخرى) في 3 آب الحالي، أنها ستشارك في قوائم متعددة بالانتخابات المقررة في (18 كانون الأول 2023).
وفي أول إعلان رسمي يعتزم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، خوض انتخابات مجالس المحافظات بقائمة منفردة بعيدا عن التحالفات السياسية، وبمعزل عن التحالفات والائتلافات السياسية والانتخابية التي تجري قبل بدء موعد الانتخابات.
ويرغب المالكي بالتحرك وإجراء حوارات لتشكيل التحالفات لانتخاب المحافظين وتشكيل الحكومات المحلية بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج، ومعرفة عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل والأحزاب السياسية.
وحددت الحكومة العراقية يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
بعد ذلك، كشف القيادي في حركة عصائب أهل الحق المدعو الحاج السويعدي، عن تشكيل تحالف "الصفوة" الوطني الذي يضم كتل صادقون وحقوق والأوفياء.
كما أعلن تيار الحكمة الوطني، مشاركته رسميا في انتخابات مجالس المحافظات القادمة بعنوانه المعروف (تحالف قوى الدولة الوطنية) والذي تشكل عام 2021 بين رئيسي تيار "الحكمة" عمار الحكيم وائتلاف "النصر" حيدر العبادي.
وظهر حديث سياسي "غير مؤكد" عن ان الساعات الأخيرة "شهدت اتفاقًا بين فالح الفياض ورئيس منظمة بدر هادي العامري"، حيث سيشارك الأول إلى جانب بدر في قائمة واحدة.
الى ذلك، بين رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، إن "قانون الانتخابات لا يساعد على دخول الإطار التنسيقي مجتمعاً في قائمة واحدة في الانتخابات، لذلك سيدخل في أكثر من قائمة ضمن الانتخابات"، مبينا ان "التحالفات بين كتل الإطار موجودة، وهناك قائمتين مهمتين إضافة إلى قوائم أخرى"، وفقا للوكالة الرسمية.
*القوى المدنية تفشل بتشكيل تحالف انتخابي موحد
كما فشلت القوى المدنية العراقية، في تشكيل تحالف مشترك في الانتخابات المحلية (انتخابات مجالس المحافظات) المقررة في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسط تعمّق الخلافات السياسية بينها، لتصبح فرصة تلك التيارات المدنية بتحقيق نتائج مُرضية في الانتخابات صعبة.
وخلال الأسابيع الماضية، بدا عمق هذه الخلافات واضحاً، إذ انقسمت الأحزاب المدنية إلى تحالفات متعددة، على الرغم من أهدافها المشتركة ورفعها شعارات التغيير والإصلاح ومكافحة الفساد وبناء دولة المؤسسات، مع ضمان الحريات العامة والشخصيات. كما انفرط عقد تحالفات مدنية تأسست عام 2020، وتحديداً تحالف "من أجل الشعب"، الذي يضم حركتي "امتداد" بقيادة النائب علاء الركابي، و"الجيل الجديد" بزعامة النائبة سروة عبد الواحد.
وتوزعت الحركات والكيانات السياسية الجديدة على تحالفات عدة، فقد انضوى حراك "البيت العراقي" وحزب "وطن" وائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي، بتحالف انتخابي جديد، فيما تحالف كل من الحزب "الشيوعي" و"الحركة المدنية الوطنية" و"البيت الوطني" و"نازل آخذ حقي" وحزب "وعد العراقي".
وتوجهت أحزاب أخرى ومنها حركة "بداية" للتحالف مع "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، فيما تحالف حزب "أمارجي" مع حزب "واثقون"، ولا تزال بعض الأحزاب المدنية غير معروفة الوجهة، مثل "شروع" وحزب "طموح".
فيما شكّلت القوى الكردستانية 3 تحالفات للمنافسة على مقاعد كركوك في انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقرّر إجراؤها في الـ 18 ديسمبر كانون الأول 2023.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني تشكيل تحالفٍ مع كل من الحركة الإسلامية- الحزب الإسلامي العراقي- حزب الشعب التركماني والحركة الديمقراطية الكردستانية، بينما تحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الشيوعي الكردستاني.
في حين أعلن الاتحاد الإسلامي الكردستاني وجماعة العدل تحالفاً لخوض الانتخابات في محافظة كركوك.
بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بعض القوى السياسية في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك بشكلٍ منفصل ولديها مرشحين.
أما القوى الأخرى، لا سيما الكرد والسنة، فكردياً لا تلوح أي ملامح لدخول الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) في قائمة واحدة.
كما أنه وفي ظل استمرار الخلافات العميقة بينهما لا توجد مؤشرات على إمكانية تكوينهم قائمة أو تحالفاً كردياً موحداً حتى بعد ظهور النتائج.
أما سنياً، فإن الساحة التي كانت منقسمة بين أحزاب سياسية مناطقية في الغالب (تقدم، عزم، العزم، الجماهير الوطنية وغيرها) حاولت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2021) أن تلتئم عبر كيانات أكبر (تحالف السيادة مقابل تحالف الأنبار الموحد)، إلا أنه لا توجد مؤشرات على دخولها حتى بعد إجراء الانتخابات المحلية ضمن تحالف سني موحد نتيجة لاستمرار الخلافات بين قياداتها.
*موقف "غامض" للتيار الصدري
وتترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق موقف "التيار الصدري"، بزعامة مقتدى الصدر، بخصوص مشاركته في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وانسحب "التيار الصدري" من العملية السياسية في العراق في 29 أغسطس/ آب الماضي، بعدما قرّر الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد.
رجح برلمانيون ومراقبون للشأن السياسي أن يصار إلى تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات المقرّر في 18 كانون الأول المقبل، في مساعٍ من أجل إشراك التيار الصدري وكذلك لأسباب فنيَّة تتعلق بموعد انتهاء ولاية أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005.
وبحسب آخر بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإنها سجلت أكثر 300 حزباً و37 تحالفاً سياسياً منهم 24 تحالفاً جديداً، و13 تحالفاً قديماً، باشر معظمها بالتحضير للتنافس مبكراً، للسيطرة على مقاعد مجالس المحافظات، بينما تسعى القوى المدنية والليبرالية لأول مرة الدخول في هذه الانتخابات بشكل منفرد أو بقوائم انتخابية مشتركة.
المحرر:
كرار جاسم
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وزير الموارد المائية يطرح تحدياً ويتحدث عن "تسعيرة" للمياه
محليات
36.82%
15:02 | 2023-08-06
وزير الموارد المائية يطرح تحدياً ويتحدث عن "تسعيرة" للمياه
15:02 | 2023-08-06
المحكمة الاتحادية تحسم طعن حكومتي بغداد وكردستان بقانون الموازنة
محليات
23.62%
06:36 | 2023-08-07
المحكمة الاتحادية تحسم طعن حكومتي بغداد وكردستان بقانون الموازنة
06:36 | 2023-08-07
قرارات حكومية بحذف أربع مواد من قوائم الاستيراد
محليات
19.85%
17:05 | 2023-08-07
قرارات حكومية بحذف أربع مواد من قوائم الاستيراد
17:05 | 2023-08-07
قُتل وسُرقت أعضاؤه.. قصة شاب عراقي يرويها لـ السومرية والده
أمن
19.71%
14:35 | 2023-08-06
قُتل وسُرقت أعضاؤه.. قصة شاب عراقي يرويها لـ السومرية والده
14:35 | 2023-08-06
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ٧٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-08
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ٧٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-08
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-07
Morning Live
الحضانة ما بين استرداد والاسقاط - الحلقة ٧٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-07
Morning Live
الحضانة ما بين استرداد والاسقاط - الحلقة ٧٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-07
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
كان يا مكان
العطاء وقت الحاجة عطاء مضاعف - الحلقة ٩
14:00 | 2023-08-06
كان يا مكان
العطاء وقت الحاجة عطاء مضاعف - الحلقة ٩
14:00 | 2023-08-06
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-05
Biotic
هبوط الضغط المفاجئ - الحلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-04
Biotic
هبوط الضغط المفاجئ - الحلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-04
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ٧٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-08
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ٧٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-08
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-07
Morning Live
الحضانة ما بين استرداد والاسقاط - الحلقة ٧٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-07
Morning Live
الحضانة ما بين استرداد والاسقاط - الحلقة ٧٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-07
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
كان يا مكان
العطاء وقت الحاجة عطاء مضاعف - الحلقة ٩
14:00 | 2023-08-06
كان يا مكان
العطاء وقت الحاجة عطاء مضاعف - الحلقة ٩
14:00 | 2023-08-06
لقطات
تم استغلال ملفات السجناء | علناً
04:00 | 2023-08-05
لقطات
تم استغلال ملفات السجناء | علناً
04:00 | 2023-08-05
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-05
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يندرج حظر التليغرام في العراق ضمن سياسية تكميم الأفواه؟
تضييق للحريات
تضييق للحريات
أمن للبيانات
أمن للبيانات
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.