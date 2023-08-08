"كارثة بحق العراق".. برلمانية تنتقد قرار الخارجية باختيار رئيس لجنة التفاوض مع الكويت

وقالت نصيف في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "اليوم وزارة الخارجية العراقية عينت السيد محمد بحر العلوم، صاحب الجنسية الكويتية، رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت".وأضافت، ان "هذه كارثة بحق العراق، عندما يصبح رئيس اللجنة هو (الخصم والحكم)"، متسائلة: "ألا يوجد مفاوضون جيدون في العراق؟".وطالبت عضو مجلس النواب، بـ"تغييره فوراً خدمة للمصلحة الوطنية".