برئاسة السوداني.. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية

السومرية نيوز – سياسة



عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس، محمد شياع السوداني".



