السامرائي يكشف إيجابيات قرار حظر استيراد المنتجات "غير الضرورية"

السومرية نيوز – سياسة



أكد رئيس تحالف العزم مثنى عبدالصمد السامرائي، اليوم الثلاثاء، دعمه لقرار حظر استيراد المنتجات "غير الضرورية" التي يمكن تصنيعها في العراق.







ودعا السامرائي، "جهاز التقييس والسيطرة النوعية لمتابعة المصانع والمعامل العراقية لضمان منتج وطني بجودة عالية". وذكر السامرائي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "ندعم قرار حظر استيراد المنتجات غير الضرورية التي يمكن تصنيعها في العراق كونه سيقلل من هدر العملة الصعبة ويشجع الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل لمواطنينا".ودعا السامرائي، "جهاز التقييس والسيطرة النوعية لمتابعة المصانع والمعامل العراقية لضمان منتج وطني بجودة عالية". وفي وقت سابق، قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، حذف أربع مواد من قوائم الاستيراد وهي العصائر والمرطبات والكيك بأنواعه والمعجنات.