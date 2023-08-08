المالية توجه دعوة لجميع الوزارات تخص تعليمات قانون الموازنة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد اقرار ونشر قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 13 للسنوات المالية ( 2023و2024 و2025 ) في جريدة الوقائع العراقية الرسمية الصادرة في شهر حزيران 2023 بالعدد (4726)/ ندعو كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة الحضور الى مقر وزارة المالية / دائرة الموازنة قسم اعداد الموازنة لغرض استلام نسخة من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة وتعليمات تنفيذ الموازنة التخطيطية للقطاع العام والهيئات والشركات الممولة ذاتياً"واضافت ان "ذلك جاء بمتابعة وتوجيه وزير المالية طيف سامي محمد".