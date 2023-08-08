الخارجية ترد على برلمانية بشأن لجنة التفاوض مع الكويت

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تداولت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ، مضمون تغريدة لأحد أعضاء مجلس النوّاب العراقيّ، أنّ وزارة الخارجيَّة عيَّنت رئيساً للجنة التفاوض مع الجانب الكويتيّ، يحملُ الجنسيَّة الكويتيَّة".وأضاف البيان، "إذ ننفي صحَّة ما يتم تداوله بشأن حمل وكيل الوزارة للجنسية الكويتية، نؤَشِّرُ ونُذكِّر؛ إنَّ الوزارة تعمل لرعاية المصالح العُليا للدولة العراقيَّة وتعمل في سياق مصلحة الشعب العراقيّ العزيز، دون التفريط بسيادة العراق أو مصالحه الوطنيَّة".وكانت النائب عالية نصيف نشرت تغريدة عبر تويتر، جاء فيها: "اليوم وزارة الخارجية العراقية عينت السيد محمد بحر العلوم، صاحب الجنسية الكويتية، رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت".وأضافت، ان "هذه كارثة بحق العراق، عندما يصبح رئيس اللجنة هو (الخصم والحكم)"، مردفة: "ألا يوجد مفاوضون جيدون في العراق؟".