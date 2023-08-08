العراق والاتحاد الأوروبي يؤكدان على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، سفير الاتحاد الأوربي في بغداد، السيد فيليه فاريولا، بمناسبة انتهاء مهام عمله، وثمّن الأعرجي، جهود السيد فاريولا، خلال توليه مهام سفير الاتحاد الأوربي في العراق، متمنيا له دوام النجاح والموفقية"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية حريصة على تمتين علاقاتها مع الاتحاد الأوربي".وأكد الأعرجي بحسب البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، وأن العراق حريص على أن تكون علاقاته متوازنة مع الجميع، ولن يكون ضمن محور معين أو مع أي طرف ضد الآخر، ويؤمن بأن حل المشاكل والأزمات يجب أن يكون عن طريق الحوار والقنوات الدبلوماسية".كما شدد الأعرجي، على أهمية أن "يبقى العالم متماسكا ضد التطرف"، مشيدا "بدور سفير الاتحاد الأوربي وجهوده"، معربا عن "تطلع العراق لتعزيز وتطوير علاقاته مع الاتحاد الأوربي إلى آفاق أوسع وفي مختلف المجالات".