المالكي وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تداعيات الأحداث الإقليمية والدولية

وذكر بيان لمكتب المالكي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير الاتحاد الاوربي لدى العراق فيلا فاريولا بمناسبة انتهاء اعماله في بغداد، واستعرض الجانبان مستجدات الاوضاع السياسية والامنية وتداعيات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلاقات العراق مع دول الاتحاد الأوربي".واكد المالكي، ان "العراق يسعى لخوض الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي اثر الاستقرار السياسي الذي شهده في الآونة الاخيرة بعد تشكيل الحكومة المنتخبة، مشيرا الى ان المنطقة والعالم يشهدان تحديات كبيرة داعيا الى أهمية اعتماد الحوار وتغليب مصالح الشعوب لحل الإشكاليات العالقة".من جانبه، اثنى السفير فيليه فاريولا على "دور المالكي ودعمه لنجاح عمل البعثة الأوروبيَّة في بغداد، مؤكدا استمرار الإتحاد الأوروبيّ في دعم العراق بمُختلِف المجالات، ولاسيّما في مجال إعادة الإعمار"، وفق البيان.