ملاحقة الفاسدين ومتابعة ملفات الفساد الكبرى على طاولة المندلاوي وحنون

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "أجرى زيارة إلى مبنى هيئة النزاهة الاتحادية، التقى خلالها رئيسها القاضي حيدر حنون، والكادر المتقدم فيها، لبحث عدد من الملفات والقضايا المهمة".وثمن المندلاوي جهود هيئة النزاهة في متابعة ملفات الفساد الكبرى والأموال الناتجة عن هذه العمليات داخل وخارج العراق، مشدداً على أهمية حسم الملفات التي تشغل الراي العام بأسرع وقت ممكن، والعمل على استرداد الأموال مع المطلوبين لتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الرسمية، بحسب البيان.ودعا النائب الأول إلى ضرورة التواصل والتنسيق مع الجانب الدولي في مجال ملاحقة الفاسدين والمطلوبين واسترداد الأموال، وأهمية توثيق التعاون بين المجلس والهيئة بخصوص ملفات الفساد التي تنظر فيها اللجان النيابية خصوصاً لجنة النزاهة، مؤكداً دعم رئاسة المجلس لعمل الهيئة، وحرصها على تشريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وضرورة إقامة دورات وورش وفعاليات لتعزيز مهارة النواب في مجال محاربة الفساد وكذلك ما يتعلق بموظفي المجلس والهيئة.