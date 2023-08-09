مفوضية حقوق الانسان: التغيرات المناخي ليست مشكلة يعاني منها العراق فحسب

وقال فلوكر في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة بغداد: "اشكر العراق وحكومته على تعاونهم مع زيارة اول مفوض سامي للعراق ولاحظت خلال هذه الزيارة واقع التغير المناخي الذي يعاني منه هذا البلد خاصة في البصرة حيث درجات الحرارة المرتفعة والجفاف وتلوث الهواء الذي بدى واضحاً هناك ".وأضاف: "التغيرات المناخي ليست مشكلة يعاني منها العراق فحسب واذا واصلنا الاخفاق في مواجهة هذه التغيرات المناخية قد تطال هذه المتغيرات الكثير من البلدان الاخرى "، موضحا: "حصل كل هذا نتيجة الكثير من الممارسات الخاطئة في عمليات انتاج النفط وغيرها ".وأشار فلوكر الى ان "هناك حاجة لوضع اولوية قصوى في حل تداعيات التغيرات المناخية ومن الضروري العمل على هذا الشيء بالتعاون مع الاطراف المعنية ".وبين: "وزارة الموارد امدت لنا ان مستويات المياه انخفضت الى مستويات منخفضة وهي اولوية لتعجيل الخطوات لحل هذه المشكلة وسنعمل بشكل قطري مع افرعنا الاممية لوضع الحلول المناسبة".