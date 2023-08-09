السوداني يترأس اجتماعا لمواجهة آثار الشحّة المائية على القطاع الزراعي

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خاصّاً بأولويات وزارتي الزراعة والموارد المائية في موازنة عام 2023".وأضاف: "ناقش الاجتماع المشاريع والبرامج المدرجة في خطط الوزارتين من أجل الشروع بتنفيذهما بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ، وصدور التعليمات الخاصة بها".وأشار البيان الى ان "الاجتماع تناول الإجراءات التي تمّ اتخاذها من أجل مواجهة آثار الشحّة المائية على القطاع الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني، وسبل معالجتها، والعمل على إدخال وسائل الري الحديثة، بالإضافة إلى الاستعداد للموسم الزراعي المقبل، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارتين، بما يضمن نجاح الخطة الزراعية في عموم البلاد".