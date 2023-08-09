السوداني لنادي الشرطة: جعلتم العراقيين يفخرون بمستواكم المميز

وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، انه "كلّ التقدير والشكر لكم يا أبطال نادي الشرطة، على الأداء الرائع والتنافس الكبير الذي جعلكم ترتقون إلى هذا الدور المتقدّم، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال".وأضاف، :"لقد أسعدتم الجماهير وجعلتم العراقيين يفخرون بمستواكم المميز، وشكراً للقائمين على هذه البطولة، التي عكست وجهاً مشرقاً ومتطوراً للكرة العربية".