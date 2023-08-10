السوداني يصل ميسان للاطلاع على الواقع الخدمي

السومرية نيوز – محليات



وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى محافظة ميسان للاطلاع على الواقع الخدمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني وصل إلى محافظة ميسان؛ للاطلاع على الواقع الخدمي".



وأشار الى، أن "الزيارة تتضمن افتتاح عدد من المشاريع المهمة في المحافظة والإعلان عن مشاريع جديدة".

وافتتح السوداني خلال زيارته "وحدتين مركبتين (سعة 100 ميغاواط لكل واحدة) في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان".

وأشار البيان الى ان "رئيس مجلس الوزراء افتتح ايضا مستشفى الحكيم التعليمي في محافظة ميسان بسعة 492 سريراً".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء أيضا، وحدتين مركبتين في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان.



وبارك السوداني، بـ"جهود الملاكات العاملة في وزارة الكهرباء والشركة المنفذة لإتمام هذا المشروع، الذي سيرفد المنظومة بطاقة جديدة تبلغ 250 ميكا واط".



وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه الوحدتين المركبتين، أن "هذه المشاريع الإستراتيجية ستُسهم في تقليل إنفاق الموازنة التشغيلية، خاصة ما يتعلق باستيراد الغاز، وهي من المشاريع المستمرة منذ عام 2019، وتأتي ضمن توجه الحكومة لإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة".



وأشار إلى أن "توجه الحكومة ووزارة الكهرباء، خلال المرحلة الماضية، ركز على تنفيذ مشاريع الدورة المركبة، وقد تم توقيع المرحلة الأولى لإنتاج ما يقارب 1140 ميكا واط من الطاقة الكهربائية، ومن المؤمل توقيع المرحلة الثانية من مشاريع الدورة المركبة؛ حتى يصل إجمالي الطاقة إلى 4 آلاف ميكا واط ستنفذ بدون الحاجة إلى وقود إضافي".



وبيّن السوداني أنّ "الحكومة مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء، مؤكداً أن كلّ المشاكل والأزمات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء هي خارج إرادة الوزارة، بسبب إشكالية استيراد الغاز، الذي عالجته الحكومة عبر قرارات تتخذ لأول مرة، حيث تم حسم موضوع تسديد المستحقات من خلال المقايضة بالنفط الخام والأسود مع الجارة إيران، التي تورّد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات".



كما أشار إلى "الحلول المستقبلية والدائمية لاستثمار الغاز الذي يحرق ولا يستثمر، عن طريق عقد توتال أو الجولة الخامسة أو العقود التي من المؤمل توقيعها قريباً، وسيكون العراق أمام استحقاق مهم، وهو انتفاء الحاجة للغاز المستورد خلال مدة لا تزيد عن 3 سنوات حال إكمال هذه المشاريع، التي ستوفر أيضاً استقلالية الطاقة والاعتماد على الغاز العراقي".