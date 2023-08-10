العراق وامريكا يبحثان تعزيز سبل التعاون القضائي بين البلدين

السومرية نيوز- سياسة



بحث رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، اليوم الخميس، خلال استقباله نائب السفير الامريكي في بغداد ديفيد بورغر، تعزيز سبل التعاون القضائي بين العراق وامريكا.



وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " رئيس مجلس القضاء فائق زيدان استقبل نائب السفير الامريكي في بغداد ديفيد بورغر، وبحث معه متابعة تعزيز التعاون القضائي بين البلدين".