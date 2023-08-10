نائب يطالب بتدقيق الرواتب في إقليم كردستان

طالب عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل، الخميس، بتدقيق كامل لكل الرواتب في إقليم كردستان العراق.

وقال جميل في بيان، "نريد ان نوضح ان استمرار حكومة إقليم كردستان في ممارسة وظائفها هو غير شرعي، واذ نحن نبين دعمنا للحكومة المركزية وقراراتها، كذلك نؤكد على اهمية عدم تقديم أي مبالغ مالية لحكومة الاقليم الفاقدة للشرعية، وقد تجاوزت كل المفاهيم الدستورية".

وأضاف "كذلك نطالب تدقيق الكامل لكل الرواتب في الاقليم"، مشدداً "اننا سنتوجه إلى المحكمة الاتحادية في حال تم التعامل مع هذه الحكومة المنتهية للصلاحية".