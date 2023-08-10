جدول أعمال جلسة البرلمان السبت المقبل

تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة البرلمان التي ستعقد السبت المقبل المقبل.

ويتضمن جدول الأعمال توجيه سؤالين شفهيين الى وزيري الداخلية والمالية. كما يتضمن الجدول تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لعدد من مشاريع القوانين.