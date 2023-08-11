المندلاوي يوجه بإدراج مشروع تعديل قانون الملاك على جدول جلسة البرلمان غداً

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "وجه اللجان النيابية المعنية، بإدراج القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ على جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد السبت ١٢ آب ٢٠٢٣، لحسم التصويت عليه خلال الجلسات القريبة المقبلة".وأكد المندلاوي، بحسب البيان، على "اللجان النيابية المعنية (المالية، الصحة والبيئة)، بضرورة استكمال اجراءات تشريع القانون بالسرعة الممكنة، والنظر في امكانية اضافة مادة تتضمن استحداث عناوين وظيفية جديدة لذوي المهن الصحية والتمريضية في وزارة الصحة، وبما يضمن معالجة ملف التسكين للملاكات الصحية، على ضوء كتاب سابق وجه لهم، لتمكينهم من أداء المهام والواجبات المنوطة بهم".