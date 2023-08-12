بلاسخارت: شباب العراق سيقودون الطريق قريباً.. لابد من سماع اصواتهم

بلاسخارت،

وقالتفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2023: "يشكل الشباب 60 في المائة من سكان العراق.. الحاجة الى إشراكهم في العراق الأخضر، والعديد من القضايا الأخرى المحورية لمستقبل هذا البلد".وأضافت: "واضحة تماماً، سواء اعجب زملائي في الجيل ذلك ام لا: سيقود الشباب الطريق قريباً جداً ، و يجب ان تسمع اصواتهم".