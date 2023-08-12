الصدر باستشهاد الإمام "زين العابدين": قتلوه ظناً أنهم سيطفئون نور الإصلاح

وقال الصدر في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "السلام على وارث الامام الحسين.. السلام على سجاد العصر.. السلام على إمام المؤمنين، الذي عرج الى ربه شهيداً مقتولاً على يد الغدر والفساد".وأضاف: "فالفساد يطال الثائر.. ويطال من كظم غيظه من أجل درء الفتنة".ادناه التدوينة: ـ