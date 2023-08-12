مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أن "جلسة اليوم السبت تم تأجيلها نصف ساعة".وأضافت، ان "التأجيل حصل نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني".ويتضمن جدول اعمال جلسة، اليوم السبت، ست فقرات، بينها التصويت على مشروع قانون الايجار الأراضي الزراعية.وكذلك تتضمن الجلسة توجيه أسئلة برلمانية "شفهية" الى وزيري الداخلية والمالية.أدناه الجدول :ـ