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مجلس الوزراء يعلن تشكيل المجلس الأعلى للشباب

سياسة

2023-08-12 | 07:44
مجلس الوزراء يعلن تشكيل المجلس الأعلى للشباب
291 مشاهدة


اعلن مجلس الوزراء، اليوم السبت، خلال جلسته الاستثنائية التي عُقدت بمناسبة يوم الشباب العالمي، تشكيل المجلس الأعلى للشباب

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم السبت، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بمناسبة يوم الشباب العالمي الموافق 12 آب".

وبارك رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، لشباب العراق كافة بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وحرص الحكومة على جعله مناسبة للوقوف على قضاياهم وتبني أفكارهم ومقترحاتهم من خلال الجلسة الاستثنائية التي عُقدت لهذا الغرض، بحسب البيان.

كما قدم السوداني التهاني والتبريكات للطلبة المتفوقين في الامتحانات النهائية للدراسة الإعدادية، وأشار إلى حالات التفوق الخاصة والوقوف أمامها وقفة إجلال واحترام، حيث حصد أصحابها التفوق على الرغم من ظروفهم الصحية والاقتصادية، ووصفهم بالقوة التي يعول عليها العراق في بناء مستقبله.

وأكد السوداني أنّ "الدولة أمام مسؤولية كبيرة لرعاية الشباب الذين يشكلون نسبة 60% من سكان العراق، عبر وضع الخطط والبرامج التي تنهض بواقعهم"، مشيراً إلى "المنهاج الوزاري الذي انطوى على التزام الدولة برعاية الشباب، واتجاه الحكومة نحو تفعيل القطاع الخاص، وباقي القطاعات الحيوية التي تساعد في توفير آلاف فرص العمل للشباب، وتأمين العيش الكريم لهم".

وبحسب البيان، "شهدت الجلسة استضافة نخبة من الشباب ممثلين عن المشاركين في المؤتمر الوطني لحوار الشباب، الذي عُقد في بغداد مؤخراً، وطرحوا أفكارهم خلال الجلسة، كما جرت مناقشة تفصيلية لـ 64 مقترحاً تخصّ عدداً من القضايا الشبابية، هي حصيلة ما اتفق عليه الشباب من مختلف محافظات العراق في المؤتمر، التي من شأنها أن تنهض بالواقع الشبابي وتسهم في الاستثمار الأمثل للشباب، فضلاً عن مقترحات جديدة تقدم بها عدد من السادة الوزراء".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بـ"إقرار المقترحات في الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد دراستها بشكل تفصيلي والأخذ بملاحظات السادة الوزراء التي دُونت في جلسة اليوم".

وقرر مجلس الوزراء تشكيل المجلس الأعلى للشباب، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة نائباً، وعضوية وزراء التخطيط والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة ومستشار شؤون الشباب في مجلس الوزراء ومنسقية شؤون المحافظات ومنظمة مجتمع مدني مختصة بشؤون الشباب؛ ولرئيس مجلس الوزراء قرار تسمية أعضاء المجلس، وفق البيان.

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