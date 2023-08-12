برئاسة الحلبوسي.. مجلس النواب يعقد جلسته الـ 8 من الفصل التشريعي الثاني

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (8) من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني".ويتضمن جدول اعمال جلسة، اليوم السبت، ست فقرات، بينها التصويت على مشروع قانون الايجار الأراضي الزراعية.وكذلك تتضمن الجلسة توجيه أسئلة برلمانية "شفهية" الى وزيري الداخلية والمالية.أدناه الجدول: ـ