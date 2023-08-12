الاعرجي والسفير الكويتي يبحثان سبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل السفير الكويتي في بغداد، طارق الفرج، وبحث معه، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين وفي مختلف المجالات."وجدد الأعرجي، بحسب البيان، "حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة".