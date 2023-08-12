البرلمان يرفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أنه تم رفع جلسة اليوم إلى الاثنين المقبل.وخلال جلسة اليوم، صوت البرلمان على تعيين احمد عبد الزهرة كاظم الفتلاوي المنسق العام لشؤون المحافظات في الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعلى تعيين صفوان بشير يونس امينا عاما لمجلس النواب.وأرجا مجلس النواب التصويت على مشروع إيجار الاراضي الزراعية، فيما انهى توجيه سؤالاً شفاهياً الى وزير الداخلية، وآخر إلى وزير المالية.وعقد مجلس النواب، اليوم السبت 12 أب/ أغسطس 2023، جلسته الـ 8 من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثانية / الفصـــل التشريعـــي الثاني، برئاسة رئيس المجلس محمد الحبلوسي.