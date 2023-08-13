باتصال هاتفي.. السوداني وبن زايد يؤكدان أهمية تعزيز التعاون بعدة مجالات

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتّحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، وكذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وشهد الاتصال التأكيد على "أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، والعمل على مواصلة بناء علاقات التكامل والشراكة على مختلف المستويات، بما يحقق مصالح شعبي البلدين، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها".