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اجتماع نيابي بخصوص المادة 140 من الدستور العراقي.. ماذا تعرف عن مضمونها؟
سياسة
2023-08-13 | 06:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,068 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
ترأس نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الأحد، اجتماعاً نيابياً لمناقشة المادة 140 من الدستور العراقي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عبدالله ترأس اجتماع اللجنة النيابية للمادة 140 بحضور النواب أعضاء اللجنة، وإستضافة رئيس اللجنة الحكومية هادي العامري؛ لمناقشة ملف التعويضات والتخصيصات المالية من قانون الموازنة".
وأضافت، أن "اللجنة ناقشت ملف إعادة الحقوق وصرف المستحقات للمرحلين والمتضررين من سياسات النظام البائد والتغيير الديموغرافي التي طالت محافظات (كركوك – ديالى – صلاح الدين – نينوى) وعدد من المناطق في الوسط وجنوب العراق".
وأشار البيان الى "ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين اللجنتين الحكومية والنيابية لمعالجة المشاكل والمعوقات وتنفيذ المادة 140 من الدستور".
مضمون المادة 140 من الدستور العراقي
مادة دستورية أقرت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 لحل قضية كركوك، وما تسمى المناطق المتنازع عليها، ويطالب الأكراد بتنفيذها، في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك.
تضمن قانون إدارة الدولة العراقية الذي كتب في عهد الحاكم المدني للعراق الأميركي بول بريمر عام 2003 المادة 58 الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك.
وبسبب عدم التوصل إلى حلول تقبل بها جميع أطراف النزاع في كركوك (الأكراد والعرب والتركمان) خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، فقد انتقلت هذه القضية إلى الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005.
المضمون
وحدد دستور 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).
وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003.
ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.
وشكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى، ولما جاء نوري المالكي إلى الحكومة شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي (أغسطس/آب 2007 – يونيو/حزيران 2011).
وأسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في أغسطس/آب 2011 إلى هادي العامري وزير النقل في حكومة المالكي.
وبسبب التعقيدات المتعددة، فنية وسياسية، وخاصة بشأن محافظة كركوك، لم تجد المادة 140 طريقها إلى التطبيق من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، وتحولت هذه المادة الدستورية إلى مثار جدل متواصل بين مختلف الأطراف، سواء بشأن قانونيتها أو لأسباب أخرى.
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