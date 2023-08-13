لقاء جديد بين السوداني ورومانوسكي.. هذه تفاصيله

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي".وأضاف البيان انه "جرى، خلال اللقاء، البحث في مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، في ظل اتفاقية الإطار الستراتيجي، وبما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين".وأكد رئيس مجلس الوزراء، "مضيّ العراق بتنفيذ برامجه في الإصلاح على مختلف المستويات، والعمل على بناء الشراكات المثمرة مع الدول الصديقة والشقيقة".وأشار الى، "الحاجة لاستمرار الحوار بين العراق والولايات المتحدة لتنظيم العلاقة في مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، وعلى ضوء تطوّر قدرات القوات الأمنية العراقية".من جانبها أعربت السفيرة الأميركية عن "حرص حكومة الولايات المتحدة على استمرار التعاون وتنمية المصالح المشتركة مع العراق، كما أشادت بالجولة الأخيرة من الحوار الستراتيجي الذي شهدته العاصمة الأميركية واشنطن بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدة استعداد بلادها لمواصلة الحوار البنّاء".