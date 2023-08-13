تمديد فترة تقديم قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب المشاركة بالانتخابات

قررت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، تمديد فترة تقديم قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات.





وبحسب وثيقة صادرة عن المفوضية، وردت لـ السومرية نيوز، فإنه تقرر تمديد فترة تقديم قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب السياسية المسجلة لانتخابات مجالس المحافظات 2023 لغاية نهاية الدوام الرسمي في الساعة 3 عصراً ليوم 20 اب 2023".