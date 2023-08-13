كشف النائب مصطفى سند، اليوم الأحد، عن صدور قرار قضائي بحجز أموال وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.

وقال سند في بيان، "قاضي محكمة الكرخ الثانية ضياء جعفر يضع إشارة الحجز على جميع أموال وشركات وممتلكات وعقارات وزير النفط السابق".



وأضاف "من ضمنه منزله في البصرة ومنزل أخيه و14 شقة تم تسجيلها بأسماء أقاربه، إضافة الى عقارات مميزة في بغداد".



وكانت مصادر قضائية أفادت قبل أشهر، بأن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة تجري التحقيق في شبهات فساد تخص وزير النفط إحسان عبد الجبار.