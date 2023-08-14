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السوداني: العراق اليوم ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية

سياسة

2023-08-14 | 05:29
السوداني: العراق اليوم ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية
1,326 مشاهدة


السومرية نيوز – سياسية

أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، خلال لقائه قادة الصنوف والآمرين من القوات المسلّحة الذين شاركوا في معارك تحرير نينوى والانتصار على داعش، أن العراق اليوم ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني استقبل، عدداً من القادة وآمري صنوف قواتنا المسلحة البطلة الذين اشتركوا في تحقيق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية، وتحرير محافظة نينوى التي رزحت تحت هيمنة التنظيم الظلامي".

وأشاد السوداني بـ"أداء الرجال الأبطال، من مختلف صنوف قواتنا المسلحة والقوات الأمنية، الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل تحرير أرض الوطن، وصيانة المكتسبات الدستورية والديمقراطية التي تحققت في العراق الجديد، مستذكراً في المقام الأوّل، تضحية شهدائنا الأبرار في سبيل تحقيق النصر".

وجدد القائد العام للقوات المسلّحة، "التأكيد على التزام القوات المسلحة بمسارها المهني والدستوري والقانوني، ضمن مسيرة التنمية وترسيخ الأمن والسلم الأهلي، وحماية الحياة الكريمة لكل أبناء شعبنا العراقي في كل أرجاء البلد".

وأضاف السوداني، أن "تحرير الموصل من المعارك المهمة، في وقت توقع الجميع أن الأمر حُسم لصالح دولة الخرافة ونهاية دولة العراق".

وأكد، أن " كل العالم مدين لتضحيات العراقيين في تلك المعركة، لأن عصابة داعش لم تستهدف العراق فقط وإنما كانت مؤامرة أكبر في استهداف دول المنطقة".

وأشار الى أن" فكر داعش المنحرف الذي خطط له في الدوائر المغلقة كان يُراد لها أن تسود في المنطقة"، مبينا أن "وقوف المرجعية الدينية المتمثلة في سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله، وتضحيات العراقيين هي التي أجهضت مؤامرة داعش".

وتابع السوداني، " يحق لنا أن نفتخر بتضحيات جميع العراقيين التي أجهضت مؤامرة داعش"، مستذكرا بـ"إجلال واحترام جميع الشهداء بدءاً من الشهداء قادة النصر".

ولفت الى أن " معركتنا مع هذه الجماعة الارهابية كانت معركة بين الحق والباطل ونستذكر هنا قول أمير المؤمنين (إعرف الحق تعرف أهله) وعرف العالم أن العراقيين هم الحق لأن داعش هي الباطل المطلق".

واردف، "علينا الحفاظ على عمل المؤسسة الأمنية وعلى مسارها المهني وفق القانون والدستور، وهو التزام من كل القوى السياسية، وضمن الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبه هذه الحكومة، وصوّت عليه مجلس النواب".

وبين رئيس الوزراء، أن "العراق اليوم ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية، ونجري حوارات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلي مع التحالف الدولي"، مضيفا أن "العراقيين صاروا، بعد معارك التحرير، أكثر وحدةً من أي وقت مضى، بعدما كان العُنف الطائفي والانقسام سائداً بعد سنوات التغيير".

وأكمل حديثه قائلا، إن " جميع العراقيين قاتلوا في خندق واحد من جميع القوميات والأديان والمذاهب والمكوّنات."، مشيرا الى أن "علينا مراجعة كل الخطط والاستعدادات والبقاء في هذا المستوى من الاستعداد المطلوب لأي حركة قد يلجأ لها التنظيم الإرهابي، الذي يحاول أن يعيد الحياة لصفوفه".

ورأى، أن "العراق اليوم أمام استحقاق معركة الاستقرار والتنمية والازدهار وهي ليست بالمهمة السهلة"، موصياً بـ"عوائل الشهداء، والسعي الحثيث لمتابعة شؤونهم، وهي مهمة شرعية وأخلاقية، ورسالة مهمة لجميع المسؤولين بدءاً من المتحدث".

كذلك أوصى بـ"المنتسب، فإن أصغر رتبة عسكرية هو أهم حجر في المؤسسة الأمنية، وهو مقدمة مهمة في تحقيق النصر واستدامة الأمن"، لافتا الى أن "استدامة الأمن والاستقرار أهداف سياسية واجتماعية للمواطن والحكومة".

ومضى بالقول، إن "البناء والتنمية يحتاج إلى المحافظة على الاستقرار وبسط القانون، وهي البيئة التي ينتظرها المواطن ومؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط والسياسات في مجال التنمية والخدمات"، مشيرا الى أن "العراق يحتاج في هذه الفترة إلى التدريب وتحديث كل وسائل المواجهة على مختلف المستويات".

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