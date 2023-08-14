مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

السومرية نيوز – سياسة



أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.



وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".