ملف النازحين والأوضاع السياسية على طاولة رشيد والأعرجي

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إذ جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والتعايش السلمي، ومواصلة تكثيف الجهود بما يعزز أمن الحدود، وضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم ومصالحهم".وبحث الجانبان "ملف النازحين وضرورة العمل الجدي لإنهاء معاناتهم الصعبة وعودتهم إلى مناطق سكناهم وتهيئة الظروف الخدمية لتلبية احتياجاتهم"، وفقا للبيان.