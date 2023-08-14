مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة المندلاوي

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب عقد جلسته التاسعة من الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الثانية/ الفصل التشريعي الثاني".ويوم أمس أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة البرلمان لليوم الحالي.الجدول ادناه: