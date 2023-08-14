مجدداً.. البرلمان يخفق في التصويت على مشروع قانون إيجار الاراضي الزراعية

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أنه تم تأجيل التصويت على مشروع قانون إيجار الاراضي الزراعية.وقبل ذلك، كان قد أعلن البرلمان المباشرة بالتصويت على مواد مشروع قانون التعديل الاول لقانون ايجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، قبل أن يخفق ويقوم بتأجيل التصويت إلى الجلسة المقبلة.وكان مجلس النواب، يوم السبت الماضي، قد أرجا التصويت على هذا القانون إلى جلسة اليوم.