البرلمان يرفع جلسته الى غد الثلاثاء

ذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية)، مشروع قانون تصديق اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية".بعدها، وفق البيان، "رفع مجلس النواب جلسته الى غدٍ الثلاثاء".