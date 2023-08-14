وزير الخارجية يصل الى مصر لحضور اجتماعات الجامعة العربية بشأن سوريا

وقال الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فواد حسين، وصل اليوم الإثنين الى جمهورية مصر العربية لحضور اجتماعات لجنة الاتصال المشكلة من قبل الجامعة العربيَّة، الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة الأردنيّ أيمن الصفديّ، ووزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجيَّة مصر العربيَّة سامح شكريّ، ووزير الخارجيَّة اللبنانيّ عبدالله بو حبيب، لتقييم الوضع السوريّ ومنذ اجتماع عمان الأول ودراسة التفاعلات الدولية بهذا الشأن".وأضاف: "سيلتقي اعضاء لجنة التواصل بفيصل مقداد وزير خارجيَّة سوريا للتحاور ومتابعة القرارات التي اتخذت في الاجتماعات السابقة ودراسة المستجدات على الساحة السورية".