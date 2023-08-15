البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب آجل انعقاد جلسته الاعتيادية لهذا اليوم نصف ساعة".وأضافت، أن "قرر التأجيل جاء نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني".وفي وقت سابق من أمس الاثنين، نشرت الدائرة الإعلامية، جدول اعمال، اليوم الثلاثاء، والتي تتضمن خمس مواد.ادناه الجدول: ـ