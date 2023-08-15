رشيد يبعث رسالة للحلبوسي بشأن مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية ورد لـ السومرية نيوز، ان "ذلك جاء في رسالة بعثها رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث أكد الرئيس أن مدينة حلبجة تعد رمزا من رموز التصدي لاستبداد النظام السابق وقد تعرض أهلوها للمجازر المتتابعة، وقدمت قوافل من الشهداء".وأكد رئيس الجمهورية، "ضرورة إدراج مشروع قانون تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه تمهيداً لتصديق القانون وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية، خاصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية بذلك، واستكمال وزارة التخطيط إجراءات تحويلها إلى محافظة".