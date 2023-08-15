بمشاركة العراق.. اجتماع ثلاثيّ في القاهرة لمناقشة هذه الملفات

وقال المُتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزراء خارجيَّة العراق والأردن ومصر عقدوا اجتماعاً ثلاثياً في القاهرة".وأضاف، أن "الأطراف الثلاثة استعرضوا سُبُل تعزيز التعاون، والتنسيق، والتكامل الثلاثيِّ المُشترَك في مُختلِف المجالات في إطار العلاقات التاريخيّة بين البلدان الثلاث".