البرلمان يعقد جلسة برئاسة المندلاوي

عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن المندلاوي "افتتح أعمال الجلسة رقم 10 من الفصـــل التشريعـــي الثاني - السنـة التشريعية الثانية للدورة الانتخابية الخامسة".



أدناه جدول أعمال جلسة اليوم: