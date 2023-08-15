مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الأربعاء".وشهدت الجلسة، التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها.كما شهدت التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معافي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، بالإضافة إلى التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في اعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث البيئي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في اعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973.وخلال الجلسة، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، النواب للتصويت على اضافة فقرة على جدول اعمال الجلسة تتضمن القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨.وأكد المندلاوي "ضرورة تعديل هذا القانون ومعالجة النقص التشريعي في مجال تجريم افعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها".وبعد التصويت على اضافة فقرة جديدة الى جدول الاعمال، أنهى البرلمان القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨.