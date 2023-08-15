قوانين على رفوف البرلمان تنتظر الإقرار.. برلمانية: هذا ما سيمرر بالفصل الحالي

وقالت الجليحاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اهم القوانين التي ستمرر خلال الفصل التشريعي الحالي، هي: قانون النفط والغاز وقانون ذوي الاعاقة وقانون النقابات وقانون الاعياد والمناسبات ".وبينت، أن "هذه القوانين رفعت إلى رئاسة مجلس النواب".ويعتزم البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، إقرار قوانين مركونة على طاولة اعماله منذ سنوات عديدة والتي تحمل في طياتها جنبات سياسية، وتسبب تأجيل إقرارها بتفاقم الخلافات لاسيما فيما يخص قانون النفط والغاز.