السوداني يصل صلاح الدين لافتتاح عدة مشاريع

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الوزراء وصل إلى قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين على رأس وفد حكومي لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الاستراتيجية والخدمية".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء "وحدة (الازمرة) في مصفى الصمود (بيجي) بمحافظة صلاح الدين، ويطلع على سير الأعمال الخاصة بتأهيل باقي أجزاء المصفى".

كما ان السوداني زار مشروع جسر الفتحة في قضاء بيجي، الذي يجري العمل على تأهيله ويوجّه الجهات المتخصّصة بتذليل كل العقبات من أجل الإسراع في إنجازه.

فيما زار السوداني، محطة كهرباء بيجي الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وناقش خطط إعادة إعمار وتأهيل وحداتها التي تدمرت أثناء الحرب على عصابات داعش الإرهابية وخطة تأهيل محطتي بيجي الغازيتين، وفقا للبيان.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "سير تنفيذ الأعمال في مشروع مجاري الصرف الصحي لقضاء بيجي، المقرر افتتاحه نهاية العام الحالي".

واطلع السوداني على "سير العمل في تأهيل المحطة الحرارية، كما ناقش متطلبات وخطط إعادة تأهيل وإعمار المحطتين الغازيتين الأولى والثانية في بيجي، والإجراءات المتخذة في هذا المسار، من أجل إعادة المحطات الثلاث إلى الخدمة ورفد الشبكة الوطنية بما يزيد عن 2000 ميغاواط من السعة الإنتاجية".



وتجري أعمال التأهيل على محطة بيجي الغازية الثانية، على وفق خارطة الطريق، مع شركة سيمنس الألمانية، وهي بقدرة 1000 ميغا واط، فيما ستعمل جميع المحطات على الوقود العراقي من مصفى بيجي.