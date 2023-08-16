تداول خبر انهاء تكليف "جنين بلاسخارت" من منصبها.. فما حقيقته؟

لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الادعاء المرفق غير صحيح، إذ لا تزال (جنين بلاسخارت) تؤدي مهام عملها ممثلةً للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، ولم يصدر أي قرار رسمي بانهاء مهامها وتكليف شخصًا آخر عنها.والتقت بلاسخارت بالسفير الهولندي لدى العراق (هانس ساندي) بتأريخ، 15 آب 2023، وهذا ما ينفي خبر انهاء تكليف مهامها لدى العراق كما تم الادعاء، وفقا للمجموعة.وما حدث هو قيام احدى القنوات الفضائية بنشر مقال تضمن خبر ذكرت فيه "دول الاتحاد الاوروبي قررت الطلبَ من الامين العام للأمم المتحدة "انطونيو غوتيريش" استبدال ممثلته في بغداد جنين بلاسخارت بمندوبٍ دولي اخر"، وذلك وفق "مصادر دبلوماسية" على حد قول القناة، دون أن تذكر من هي الجهة أو المصادر التي صرحت بهذا الخبر.