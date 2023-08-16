السفيرة الامريكية ببغداد: نحرص على حماية الملكية الفكرية في العراق

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
في خلقه شؤون
من
12:00 AM
الى
12:59 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
جريحان باندلاع نزاع عشائري في البصرة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-464880-638277729843548954.jpeg
السفيرة الامريكية ببغداد: نحرص على حماية الملكية الفكرية في العراق
سياسة
2023-08-16 | 04:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
612 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
أكدت السفيرة الامريكية في بغداد، الينا رومانسكي، اليوم الأربعاء، حرص الولايات المتحدة الامريكية على حماية الملكية الفكرية في العراق، فيما أكدت وجود الكثير من الشباب العراقيين المبدعين.
وقالت رومانسكي خلال المنتدى الثالث لتحسين بيئة الاعمال في العراق، والذي حضره مراسل السومرية نيوز، أن "هناك الكثير من الشباب العراقيين المبدين الذين أنشأوا الكثير من الاعمال".
وأضافت: نريد ان نبدأ شراكة قوية بشأن حقوق الملكية الفكرية في العراق"، لافتة الى أن "المبدعين يحتاجون لحماية أفكارهم".
وذكرت السفيرة الامريكية، أن "هذا الامر سيعمل على تحسين الاقتصاد في العراق من خلال حماية الابداعات والابتكارات والاختراعات".
وأكدت رومانسكي: "حرص الحكومة الامريكية على حماية الملكية الفكرية في العراق".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
اقتصاد
28.89%
03:41 | 2023-08-15
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
03:41 | 2023-08-15
الدنمارك تبدي موقفاً جديداً حول حرق المصحف
دوليات
25.1%
10:46 | 2023-08-14
الدنمارك تبدي موقفاً جديداً حول حرق المصحف
10:46 | 2023-08-14
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
رياضة
24.63%
03:50 | 2023-08-16
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
03:50 | 2023-08-16
السومرية تنشر قرارات جلسة مجلس الوزراء كاملة
سياسة
21.38%
13:45 | 2023-08-15
السومرية تنشر قرارات جلسة مجلس الوزراء كاملة
13:45 | 2023-08-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد.. عقد النصارى - الحلقة ٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-16
ناس وناس
بغداد.. عقد النصارى - الحلقة ٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-16
بالمختزل
بين الجواز والاستثمار.. التلكؤ قائماً والاشكال حاضراً - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-15
بالمختزل
بين الجواز والاستثمار.. التلكؤ قائماً والاشكال حاضراً - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-15
Morning Live
واقع التعليم في العراق - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-15
Morning Live
واقع التعليم في العراق - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-15
Celebrity
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
Celebrity
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
كان يا مكان
الله لا يعجزه شيء ابدًا - الحلقة ١٣
14:00 | 2023-08-14
كان يا مكان
الله لا يعجزه شيء ابدًا - الحلقة ١٣
14:00 | 2023-08-14
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Biotic
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
Biotic
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد.. عقد النصارى - الحلقة ٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-16
ناس وناس
بغداد.. عقد النصارى - الحلقة ٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-16
بالمختزل
بين الجواز والاستثمار.. التلكؤ قائماً والاشكال حاضراً - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-15
بالمختزل
بين الجواز والاستثمار.. التلكؤ قائماً والاشكال حاضراً - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-15
Morning Live
واقع التعليم في العراق - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-15
Morning Live
واقع التعليم في العراق - الحلقة ٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-15
Celebrity
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
Celebrity
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
كان يا مكان
الله لا يعجزه شيء ابدًا - الحلقة ١٣
14:00 | 2023-08-14
كان يا مكان
الله لا يعجزه شيء ابدًا - الحلقة ١٣
14:00 | 2023-08-14
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Biotic
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
Biotic
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يندرج حظر التليغرام في العراق ضمن سياسية تكميم الأفواه؟
تضييق للحريات
تضييق للحريات
أمن للبيانات
أمن للبيانات
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.