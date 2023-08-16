السفيرة الامريكية ببغداد: نحرص على حماية الملكية الفكرية في العراق

وقالت رومانسكي خلال المنتدى الثالث لتحسين بيئة الاعمال في العراق، والذي حضره مراسل السومرية نيوز، أن "هناك الكثير من الشباب العراقيين المبدين الذين أنشأوا الكثير من الاعمال".وأضافت: نريد ان نبدأ شراكة قوية بشأن حقوق الملكية الفكرية في العراق"، لافتة الى أن "المبدعين يحتاجون لحماية أفكارهم".وذكرت السفيرة الامريكية، أن "هذا الامر سيعمل على تحسين الاقتصاد في العراق من خلال حماية الابداعات والابتكارات والاختراعات".وأكدت رومانسكي: "حرص الحكومة الامريكية على حماية الملكية الفكرية في العراق".