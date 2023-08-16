أول تعليق من سفيرة كندا الجديدة في العراق

وذكرت بونكا في منشور لها على منصة لينكداين، "بتواضع كبير سأتولى منصب السفير الكندي في العراق، وأبني على العمل الرائع للسفير الحالي غريغوري غاليجان لتعزيز العلاقات الثنائية، وزيادة التجارة، ودعم جهود الاستقرار والسلام والأمن، ومعالجة تغير المناخ. وتعزيز الروابط بين الناس. شكراً جزيلاً لجميع أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء الذين دعموني في الشؤون الدولية / رحلتي الدبلوماسية".وأضافت، إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أعود إلى الشرق الأوسط لمعرفة المزيد عن ثقافة العراق وتقاليده وتاريخه الغني.