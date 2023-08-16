المندلاوي يؤجل عقد الجلسة الـ 11 من الفصل التشريعي الثاني نصف ساعة



السومرية نيوز – سياسة



اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، تأجيل عقد جلسة المجلس نصف ساعة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أجل عقد جلسة المجلس نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".



وفي وقت سابق من يوم أمس، نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول اعمال جلسة اليوم الحالي.

الجدول ادناه: