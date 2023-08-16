المالكي ورومانسكي على طاولة واحدة.. مناقشة عدة ملفات

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير " استقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية الينا رومانسكي، إذ استعرض الجانبان خلال اللقاء مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن زيارة الوفد الامني العراقي الى واشنطن مؤخرا وحرص بغداد وواشنطن على تفعيل بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجي وفق جدول زمني محدد ".واشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى "اهمية استمرار التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات"، مؤكدا ان "الاستقرار السياسي والامني الذي تشهده البلاد سيسهم في استئناف عملية الاعمار والبناء ودخول الشركات الاجنبية الكبرى، داعيا الشركات الامريكية الى العمل في العراق سيما في مجال الطاقة ".وبشأن الانتخابات المحلية اوضح المالكي ان "العراق يستعد لخوض الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي واستعداد العراقيين لانتخاب من يمثلهم في الحكومات المحلية ".بدورها جددت السفيرة الأمريكية "دعم بلادها لاستقرار العراق"، مؤكدة "الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين".