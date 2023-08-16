بعد المالكي.. رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي السفيرة الامريكية

وقال اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، أستقبل اليوم الاربعاء السفيرة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي وبحث معها التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".وقبل قليل، بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق، مستقبل العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن.